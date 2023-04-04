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4 Nisan 2023
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Yangına müdahale ederken alevlerin içine düştü

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, saat 11.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Erdamlı Sokakta bulunan 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLERİN ARASINA DÜŞTÜ

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanı Yusuf Turgut, çatının üstünden alevlere müdahale ettiği sırada bulunduğu bölüm çöktü. Alevlerin arasına düşen Turgut, diğer itfaiye erleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Turgut’un mesai arkadaşları, yangını söndürdükten sonra gözyaşı döktü. İtfaiyeciler, yere çöküp, duvara yaslanarak ağladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yusuf Turgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerinde inceme yaptı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan hayatını kaybeden Yusuf Turgut için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önünde tören düzenlenecek. Turgut, törenin ardından ikindi vaktinde toprağa verilecek. (DHA)

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