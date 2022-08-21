‘Yangında kurtulan ağaçlar, şirket eliyle yok ediliyor’

Alanya Bayırkozağacı’nda Orman Genel Müdürlüğü tarafından özel bir şirkete yaptırılan ağaç katliamını TBMM gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak; Yangından kurtulan ağaçları, özel şirket yok ediyor. Köylülerin tüm itirazlarına rağmen yetkililer göz yumuyor” dedi.

İsmail AKIN

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Budak, ‘‘Alanya’da geçen sene yangından etkilenen Bayırkozağacı Mahallesi’nde, zarar gören ağaçların temizlenmesi bahanesiyle sağlıklı ağaçlar katlediliyor” diye konuştu.

“ŞİRKET ‘İKTİDAR ARKAMIZDA’ DİYOR”

Orman Kanunu’na göre yanan alanların temizliğinin orman köylülerine ya da köylüler tarafından kurulan kooperatiflere verilmesi gerektiğine dikkat çeken Budak şunları söyledi; “Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketini yaşadık. Pek çok ilde çıkan yangınlara zamanında müdahale edilemediği için ormanlarımız büyük zararlar gördü. Bu yangınlarda zarar gören yerlerden biri de Alanya Bayırkozağacı Mahallesi’ydi.

Orman Genel Müdürlüğü, yangından etkilene alanların ıslah edilmesi amacıyla zarar gören ağaçları kestiriyor. Fakat bu bölgede yanan ağaçlar orada durmasına rağmen yeşil alanlarda ağaç katliamı yapılıyor. Hiçbir kural ya da kanun yok. Resmen orman kanunları uygulanıyor. Orman Genel Müdürlüğü kesim işlerini hangi şartlarda bu müteahhitlere veriyor bilmiyoruz. Kaç tane ağaç için anlaştılar bilmiyoruz.

Geçtiğimiz yıl yaşanan yangında çok büyük zarar gören bu mahalle için tek bir yeşil ağacın bile çok büyük kıymeti var. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü yangından kurtulan yüzlerce yeşil ağacı müteahhit firma eliyle yok ediyor. Bayırkozağacı Mahallesi köylüleri, ‘Keseceğiniz ağaçların parasını verelim, kesimi durdurun’ diyerek müteahhit firmayla anlaşmaya çalışmasına rağmen firma teklifi kabul etmiyor.

Köylüler vazgeçmiyor, kıyıma karşı müteahhit firmaya engel olmaya çalışıyor. Fakat firma bizim arkamızda iktidar var, biz güçlüyüz diyerek köylülere saldırıyor.’

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

-Bayırkozağacı Mahallesi’nde yangından etkilenen alanın dışında kalan ormanlık alanda kesim yapılmış mıdır?

-Hangi amaçla yapılmıştır?

-Kaç adet ağaç kesilmiştir?

-Bayırkozağacı Mahallesi’nde yapılan kesim işi özel şirket tarafından mı yapılmaktadır?

-Kesim işi, kesim konusunda öncelik hakkı bulunan orman köylülerine teklif edilmiş midir?

-Bayırkozağacı Mahallesi’nde kesim sonrası elde edilen tomruklar kesim işini yapan özel şirkete mi satılmaktadır?

-Tomruk başına birim fiyat nedir?

-Ne kadar gelir elde edilmiştir?

-Antalya ve Türkiye genelinde geçen yaz yangından etkilenen alanlarda kaç adet ağaç kesimi yapılmıştır?

-Bu kesimler kime yaptırılmıştır?

-Kesimden elde edilen ağaçlar kime satılmıştır?

İlginizi Çekebilir Avrupa’da iklim değişikliği son yılların en yoğun orman yangınlarına yol açıyor İlginizi Çekebilir AKP’li belediye yine ağaç katliamına imza attı