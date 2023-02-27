Yangında ölen 3 çocuk için 1 milyon 635 bin lira tazminat

Yalvaç’ta 7 Şubat 2020’de çıkan ev yangınında Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş kardeşler, zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. 3 kardeşin, otopsiyle karbonmonoksit zehirlenmesi ve canlı yanık sonucu öldüğü belirlendi.

Yangında çocuklarını kaybeden aile, Yalvaç Belediyesi itfaiyesinin geç müdahale ettiği, merdivenli araç getirilmediği, personelin yeterli teçhizata sahip olmadığı, oksijen tüplerinin boş olduğu ve 3 çocuğun ihmal sonucu öldüğü iddiası ile sorumlulardan şikayetçi oldu.

SANIKLAR BERAAT ETTİ

Olayla ilgili ihmallerinin bulunduğu iddiasıyla Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Murtaza Aksu, itfaiye amiri Üstün Erdoğdu, itfaiye çavuşu Hasan Gündoğan ve erler Cengiz Selver Ertuğrul, Hulusi Uyar, Nur Çoban ve Yılmaz Mandal hakkında soruşturma açılması istendi. Ancak itfaiye personelinin soruşturma izni verilmesine yaptıkları itiraz nedeniyle 2 yılı aşkın süre iddianame hazırlanamadı.

İtiraz, Danıştay 1’inci Dairesi’nce 9 Mart 2022’de reddedilince Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi. 7 itfaiye personeli hakkında ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçlaması ile 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aynı suçlama ile Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ve 2 memur hakkında da soruşturma izni istendi ancak İçişleri Bakanlığı izin vermediği için soruşturma açılmadı.

13 Şubat’ta görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkların üstüne atılan suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığını, suçun sübuta ermediğini, bu nedenle istinaf ve Yargıtay yolu açık olmak üzere ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

1 MİLYON 635 BİN LİRA TAZMİNAT

Yangında 3 çocuğunu kaybeden Süleyman Altınbaş ve Cemile Altınbaş ile ağabey Hasan Hüseyin Altınbaş’ın açtığı tazminat davası ise Isparta 1inci İdare Mahkemesi’ndeki duruşmada karara bağlandı. Mahkeme, ihmali olduğu gerekçesiyle Yalvaç Belediye Başkanlığı’nın aileye tazminat ödenmesine hükmetti.

Süleyman Altınbaş’a 445 bin 915, anne Cemile Altınbaş’a 649 bin 850 lira tazminat ödenmesine hükmederken ağabey için istenilen tazminat talebi reddedildi. Kararda ayrıca 3 davacı için 180’er bin lira olmak üzere toplamda 540 bin lira manevi tazminata hükmedildiği açıklandı.

Karara göre Yalvaç Belediyesi aileye 1 milyon 95 bin lira maddi, 540 bin lira manevi olmak üzere toplamda 1 milyon 635 bin lira tazminat ödeyecek. Belirlenen tutara, olayın meydana geldiği 7 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faiz uygulanacak.

AVUKAT YILDIZ: MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Yangında 3 çocuğunu kaybeden Altınbaş ailesinin avukatı Murat Çağrı Yıldız, olay sonrası itfaiye görevlileri ve itfaiyenin amiri olan belediye başkanının açıkça ihmali olduğu düşüncesiyle suç duyurusunda bulunduklarını anlattı.

Ceza mahkemesinde suçun sübuta ermediği gerekçe gösterilerek beraat kararı alındığını belirten Yıldız, “Bilirkişi raporlarında da açıkça ihmali olduğu rapor edilirken mahkeme heyetinin verdiği karara istinaf mahkemesine itiraz edeceğiz. İdare Mahkemesi’nde açtığımız tazminat davası sonuçlandı.

Mahkeme aileye tazminat ödenmesine hükmetti. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra bu paranın belediyeden tahsil edilip aileye ödenmesine kadar takibimizi yapacağız. Genç yaşta vefat eden 3 çocuğu geri getiremez ama en azından acılı ailenin yüreğine biraz olsun su serpilmiş olacak” dedi. (DHA)