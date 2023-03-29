53.8 F
Los Angeles
29 Mart 2023
AnasayfaHaberlerGündemYangında ölü bulunan bebeğin annesinden itiraf!

Yangında ölü bulunan bebeğin annesinden itiraf!

Alaturka Online
Alaturka Online

Denizli’nin Saraylar Mahallesi 360 Sokak’taki bir apartmanın ikinci katından gece saatlerinde duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede 1 yaşındaki Zeynep A’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

“EŞİM FUHŞA ZORLADI, KIZIMI BOĞDUM”

Yangın sırasında evden çıkan Mehmet A. (53) ifadesinde, uyumadan önce eşi ve kızının televizyon izlediklerini, uyurken yangını fark ettiğini, dumanları görünce kendisini dışarı attığını belirtti.

Yangın sonrası polis merkezine giderek teslim olan anne Hilal A’nın (40) ise ifadesinde eşinin kendisini fuhşa zorlaması nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA)

Gündem
Önceki haber
İzmir’in yüksek kesimleri karla kaplandı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,392BeğenenlerBeğen
16,228TakipçilerTakip Et
3,501TakipçilerTakip Et
7,709TakipçilerTakip Et
31,000AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States