Yangında ölü bulunan bebeğin annesinden itiraf!

Denizli’nin Saraylar Mahallesi 360 Sokak’taki bir apartmanın ikinci katından gece saatlerinde duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede 1 yaşındaki Zeynep A’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

“EŞİM FUHŞA ZORLADI, KIZIMI BOĞDUM”

Yangın sırasında evden çıkan Mehmet A. (53) ifadesinde, uyumadan önce eşi ve kızının televizyon izlediklerini, uyurken yangını fark ettiğini, dumanları görünce kendisini dışarı attığını belirtti.

Yangın sonrası polis merkezine giderek teslim olan anne Hilal A’nın (40) ise ifadesinde eşinin kendisini fuhşa zorlaması nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA)