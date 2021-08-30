CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; yangının 14 gündür sürdüğü Tunceli’de partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, “Yangın duyulmasın diye ilin mülki idare amirleri ellerinden geleni yaptılar. Seçilmiş arkadaşlarımız bölgeye sokulmadı. Yangın nerede oldu, Hozat’ta. Hozat Belediye Başkanı’mız, il genel meclisi üyelerimiz yangına müdahale etmeyi bırakın, yangını izlemelerine ve görmelerine izin verilmedi. Herhalde saklanan bir şey vardı” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #zaferbayramı #chp #yangın #tunceli #30ağustos #ağbaba #gündem #siyaset
Anasayfa Alaturka Online Yangında skandal iddialar.. Veli Ağbaba Tunceli’ye gitmeyen Bakanları topa tuttu!