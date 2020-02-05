Yangından mal kaçırmayın!

Galatasaray’da süregelen iktidar tartışmalarına yenisi eklenecek gibi gözüküyor. Mustafa Cengiz yönetiminin tüzük tadili için harekete geçtiğini öğrendim. İbrasızlık ve devamında açılan mahkemeler, futbol takımını ne kadar etkiler bilinmez ancak iktidar savaşı iyice kızışacağa benziyor. Muhalifler; bu ay sonuçlanacak mahkeme ve mart ayındaki mali genel kurul öncesinde yönetimin böyle bir hamle yapmasına karşı. Yönetim ise çağdaş ve günümüz şartlarına uygun bir tüzük tadili yapmak istiyor.

Dernekler insanların farklı amaçlar için bir araya gelmesini sağlar. Spor kulüpleri de dernek statüsünde yönetilir. Galatasaray da sadece futbolda değil, tüm branşlarda başarı hedefleyen bir kulüp. Ayrıca bir eğitim yuvası ki kültürel alanlarda da, devletin bürokrasisinde de söz sahibi. Doğal olarak tüzük değişikliği, ortak bir konsorsiyum ile ele alınmalı. Camianın dinamiklerini bilen üyelerinin görüşleri, önemsenecek kadar değerli. Yargı kararları belli olmadan bu değişiklik, yarar sağlamayacağı gibi derin yaralar da açabilir.

Bildiğim kadarıyla tüzük tadili yapma ve komisyonunu oluşturma yetkisi divan kurulunda. Yönetim, divan ile ortak hareket etmeden bu işi yaparsa Galatasaray yeni bir krize sürüklenir. Ayrıca, telaşla yapılan tüzük tadilleri, gelecekte sıkıntıya neden olur.

Başkan, camianın desteğini almalı, futbol takımına yani Fatih Terim’e de destek vermelidir. Tüzük değişikliği siyasi hamle malzemesi değil, bir spor kulübünün geleceğini etkileyecek ciddi bir yönetim icraatıdır.

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