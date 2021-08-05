Yangından Sonra | Yanan yerler ne olacak?





28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan, büyüklüğü, yayılımı ve etkisi yüzünden tarihe geçen orman yangınlarında hâlâ tehlike sürüyor. Ancak önceki günlere kıyasla kontrol altına alındığını söylemek mümkün. Bu noktada çok önemli bir soru gündeme geliyor: Yanan yerler ne olacak? Sözcü Web TV için hazırladığımız "Yangından Sonra" videosunda Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu konuğumuz oldu. Bu videoda yangından sonrasına dikkat çekiyoruz. Editör: Yaşar Özer

Kurgu: Eren Taşyürek