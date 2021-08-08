Yangını fırsat bilip Akbelen ormanlarına girdiler! İşçilere ağaç kestirttiler

Muğla Milas’ta Yeniköy Termik Santrali ile Bayır Köyü yakınlarında devam eden orman yangınına müdahale eden kesim işçilerinin, bugün İkizköy’deki Akbelen ormanındaki çam ağaçlarını kesmeye başlamalarıyla gergin anlar yaşandı. Dozerlerin önüne oturan köylüler geçişe izin vermedi. Bir orman işçisi “Verilen emiri yerine getiriyoruz, yangını önlemek için kestirdiklerini sanıyorduk” diye konuştu.

YAŞAR ANTER

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarının 700 dönümünün maden ocağı için kesilmek istenmesi üzerine bir aydır nöbet tutan köylüler ve çevreciler bu sabah ormanın bir bölümünde ağaç kesiminin başladığını görünce çok sert tepki gösterdi.

Bayır Köyü ile Yeniköy Termik Santrali’ne 4 km uzaklıkta devam eden yangın için Denizli’den getirilen 15 kişilik sivil orman ekibinin Akbelen ormanlarına bu sabah gelerek 200 metre uzunluğunda bir alandaki çam ağaçlarını kestiği ortaya çıktı.

KÖYLÜLER VE ÇEVRECİLER KESİMİ DURDURDU

Muğla Çevre Platformu Milas Sözcüsü Neşe Tuncer, İkizköy Çevre Platformu gönüllüsü Deniz Gümüşel ve köylülerin müdahalesi ile işçiler çam ağaçlarının kesimini durdurdu. Denizli’den gelen orman kesim işçisi “Bizi yangın için getirdiler, yangının önündeki ağaçları kesiyorduk, sonra buraya getirip buradaki ağaçları kesmemizi söylediler, biz bir şey bilmiyoruzki verilen emiri yerine getiriyoruz, sonuçta işçiyiz, yangını önlemek için kestirdiklerini sanıyorduk” diye konuştu.

DOZERLERİN ÖNÜNE OTURDULAR GEÇİT VERMEDİLER

Akbelen’de yaşayan evli ve iki çocuk annesi 42 yaşındaki Necla Işık, Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Biz yangınlar var, buraya gelmezler derken şirket yetkilileri 15 işçi ile gelerek kesime başlamışlar, yangını bahane edip 200 metre uzunluğunda bir şerit açmışlar. İşçileri durdurduk, arkadan şirketin aracı ile dozerler geldi, köylüler ve çevrecilerle önüne oturarak geçmelerine izin vermedik. Bu nasıl bir iştir binlerce hektar ormanlık alan kül oldu hala ders almadılar, yangını fırsat bilip, yangından koruyoruz diyerek Akbelen ormanlarını kesmeye geldiler, biz direnince geri gittiler. Nöbete devam ediyoruz” diye konuştu. Bölgeye jandarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

TERMİK SANTRAL ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR

Çevreci ve köylüler daha sonra Yeniköy termik santralinin önüne giderek ellerinde “Ağaç Katili Limak”, “Her ağacı Tek Tek Savunacağız”, “Akbelen’den Defol Limak” yazılı pankart açarak ağaç kesimini protesto ettiler.

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