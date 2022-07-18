Yangınla değil THK ile mücadele ediliyor

SÖZCÜ’nün manşeti muhalefeti harekete geçirdi. Bu tespiti CHP’li Tekin Bingöl yaptı. Bingöl, “Anlaşılan iktidar için bir Cumhuriyet kurumu olan THK ile mücadele etmek, yangınlarla mücadele etmekten daha önemli” dedi…

Başak KAYA

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Türk Hava Kurumu (THK) hesaplarına el konulmasına tepki gösterdi. Bingöl, “Yangınların sıklıkla karşılaşılacak bu dönemde THK’ye her zamankinden daha çok ihtiyaç varken hesaplarına el konuyor. Anlaşılan iktidar için bir Cumhuriyet kurumu olan THK ile mücadele etmek, yangınlarla mücadele etmekten daha önemli” dedi.

Orman yangınlarına karşı yıllardır yeterli önlemleri almayan Tarım ve Orman Bakanlığı‘na da tepki gösteren Bingöl, “Bakanlık 2022’de 55 yangın söndürme helikopteri, 20 yangın söndürme uçağı ve yangın gözetleme için 8 İHA’dan oluşan hava gücü kullanılacağını söylemişti. Marmaris’te, Datça’da bu uçaklar, helikopterler neredeydi. Ormanlarımız yanarken, bakanlık sadece plan yapmakla yetiniyor” diye konuştu.

THK VE YOLSUZLUKLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bingöl’ün 2022 yangın sezonu hazırlıklarına ilişkin sorularını 3 ay sonra yanıtladı. Bingöl’ün 2022 yılına ilişkin bakanlığın envanterindeki hava gücüne ilişkin sorularına ise yine “kiralık” formülü ile yanıt verdi. Bakanlığın cevabında, “Bu yıl yangın sezonu için 55 adet yangın söndürme helikopteri, 20 adet yangın söndürme uçağı ve yangın gözetleme ve tespiti için 8 adet İHA’dan oluşan hava gücünü katmayı planlamıştır” ifadeleri yer aldı.

CHP’li Bingöl Bakanlığın bu cevabını şöyle değerlendirdi “Bakanlık sözde bilimsel verilere dayalı olarak hazırlık yapıyor ama bu yıl da ormanlarımız ve içindeki binlerce canlı göz göre göre yanmaya devam ediyor. Geçen yıl da 139.503 hektar orman alanı bu sözde bilimsel hazırlıklar içinde yandı. 2021’de yangınla mücadele için 3 uçağı zorla bulan bakanlık, bu yıl uçak sayısını 20’ye çıkartacakmış. Ortada ne ihale gördük, ne bir çalışma. Alenen yalan söyleniyor. Yangın sezonu başladı ve ormanlarımızı tahrip ederken, Marmaris’te, Datça’da bu uçaklar, helikopterler neredeydi. Bakanlar değişse de AKP‘nin Cumhuriyet ile hesaplaşmasının bir adımı olan THK düşmanlığından asla vazgeçmiyorlar.”

SÖZCÜ skandalı böyle duyurmuştu:

Siyasiler ne dedi?

‘Hedef THK’yı bitirmek’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Beşli çetenin milyarlarca lira vergi borcu tek kalemde silinirken, Atatürk‘ün kurduğu Cumhuriyet değerlerine düşmanlık yapılıyor, THK tamamen bitirilmek isteniyor.

‘İşlevsiz hale getirilmek isteniyor’

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut: THK iktidar eliyle işlevsizleştirilmeye çalışıldı. Yandaş şirketlerin milyarlarca liralık vergi borçları silinirken, Atatürk’ün talimatıyla kurulan kurumu bitirmeye çalışıyorlar.

‘Kurumun alacağı var’

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: “Türk Hava Kurumu geçmişte pilot yetiştiren, yangınlara müdahale eden bir kurumdu. Kurban derisi toplama tekelini THK’dan aldılar, o deriler cemaat derneklerine gidiyor. Kurumun 305 milyar TL civarında alacağı var. Takipli alacakları sürekli artıyor. Sadece alacak rakamlarındaki değişiklik bile, kurumun iyi yönetilemediğini de gösteriyor” dedi.