Yangınlar arttı uçak, helikopter azaldı

Orman Genel Müdürlüğü 2007 yılında çıkan 2 bin 829 yangına 25 helikopter, 15 THY uçağı ve 3 CL 215 amfibik uçakla müdahale ederken 2020’deki 3 bin 399 yangına sadece 27 helikopter, 2 amfibik uçak ve 1 İHA ile müdahale etti.

ERDOĞAN SÜZER

Türkiye’de son 15 yılda orman yangınları artarken orman yangınlarıyla mücadele edecek uçak ve helikopter filosunun hızla azaldığı ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2007 yılında yaşanan 2 bin 800 orman yangınına 25 helikopter, 15 adet THK uçağı ve 3 adet CL-215 amfibik uçakla müdahale ederken, 2020 yılında çıkan 3 bin 399 orman yangınına sadece 27 helikopter, 2 amfibik uçak ve 1 İHA ile müdahale etti.

OGM’nin faaliyet raporları üzerinde bir çalışma yapan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, AKP iktidarları döneminde OGM’nin yangın söndürme kapasitesinin adım adım bitirildiğini söyledi. Aygun şu tespitleri yaptı:

HER YIL DAHA DA AZALDI

“OGM 2007-2012 arasında yangın söndürmede 23 ila 25 adet helikopter ile 18 ila 20 adet uçak kullanıyor. Fakat 2013 yılına gelindiğinde uçak sayısı 11’e düşüyor. 2013 yılında 26 adet helikopter, 5 adet THK uçağı ve 6 adet amfibik uçak kiralanıyor. Sonraki yıllarda bu sayı daha da azaltılıyor. 2015 yılında kiralanan uçak sayısı 4’te kalıyor. 11 bin 332 hektar ormanın yandığı 2019’da hiç uçak kiralanmıyor. 21 bin hektar ormanımızı kaybettiğimiz 2020’de ise sadece 2 uçak kiralanıyor. Yanan orman alanlarının artışına karşın uçak sayısının azaltılması anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir durum değildir. Uçaklar azaltıldıkça yanan orman alanı artmıştır.”

Uçak kiralama sayısının en az olduğu dönemlerin aynı zamanda en çok orman alanının yandığı dönemler olduğunu belirleyen Aygun, “Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarından biri 29 bin 749 hektar ormanın yandığı 2008’de yaşandı. O yıl sadece 6 adet uçak kiralanmıştı. Oysa 20 uçağın kiralandığı 2010’da 3 bin 317 hektar alan yandı” dedi.

BU YIL YANGINDA KULLANILAN UÇAK SAYISINDA 2011’DEN DE GERİDEYİZ

CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun, bu yıl yaşanan büyük yangın felaketine de hükümetin hazırlıksız yakalandığını belirtirken, “Dışarıdan gelen yardımlar da dahil halen devam eden yangınlarda 15 uçak, 64 helikopter kullanılmıştır. Yani bu büyük afette kullandığımız uçak sayısı bile 2011 yılında kullandığımız uçak sayısının gerisindedir” dedi. Aygun, sebebi bilinmeyen orman yangını sayısının da son bir yılda 3 kattan fazla arttığına dikkat çekerken orman suç sayısının da 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 32 yükseldiğini bildirdi.