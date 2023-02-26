Yanı başında ölen kızının saati hayatını kurtardı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesi’nde çalışan maden işçileri, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkaz altında kalıp yanında hayatını kaybeden kızının kolundaki akıllı saatten bir akrabasına mesaj atan Sibel Kaya’yı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Depremden 170 saat sonra enkaz altından kurtarılan ve yaralanan Kaya tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sibel Kaya’nın enkaz altında hayatını kaybeden eşi ve 2 kızının cenazeleri de çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle memleketlerine dönen maden işçileri kömür ocaklarında çalışmaya başladı. TTK Üzülmez Müessessi’nde binalara ‘Yuvanıza hoş geldiniz koca yürekli kahramanlar’ ve ‘Ülkemizin başı sağ olsun. Türkiye sizinle gurur duyuyor’ yazılı pankartlar asıldı.

Başka enkazda çalışırken canlı ihbarıyla bölgeye yönlendirildiklerini söyleyen 4 yıllık maden işçisi Ferdi Çöntek, “İlk başta nefesine baktık, sağ mı diye. Su istedi tabii ilk yardım olarak su veremedik. Ayağı da enkazın altındaydı. 80 santimlik ufak bir alanda demirlerin arasındaydı. Kızı vardı kollarında onu sağ alamadık. Rabbim kimseye göstermesin” ifadelerini kullandı.

‘OCAKTAN ÇIKAN EN DEĞERLİ VARLIK MADENCİDİR’

Sibel Kaya’yı kurtardıkları günün doğum gününe denk gelmesini ‘Arkadaşlarımın hediyesi’ olarak ifade eden 8 yıllık madenci Muhammet Kaya, şöyle konuştu:

“Soyadımız aynı, oradaki insanlar ‘Akrabanız mıydı? Özel olarak mı geldiniz?’ gibi soruları oldu. ‘Öyle bir şey yok’ dedik. Biz buraya 1 tane de olsa sağ salim insan çıkarmak için geldiğimizi anlattık.

Özel olarak enkaza gitmedik. Bize koordinasyon merkezinden verilen enkaza gittik. Bizde öncelik iş güvenliğidir. Ocaktan çıkan en değerli varlık madencidir.

Orada da çıkardığımız en değerli varlık canlı insanlardı. Bütün arkadaşlar iş güvenliğini ikinci safhaya itmiştir. Önceliğimiz kendi canımızdan feragat ederek oradan bir canlı almaktı”

‘BURAYA GİRİLMEZ DEDİLER’

Adıyaman’da görev yapan 4 yıllık madenci Görkem Yıldız, artçı depremler nedeniyle çökme riskine karşın diğer ekiplerin ‘Buraya girilmez, burada canlı yok’ dediği enkazda 13 saat süren çalışmayla 102 saat sonra Ayfer Komşu ve çocuğu Yağız Komşu’yu (4) sağ kurtardıklarını söyledi.

Aileden 2 kişinin vefat ettiğini, 2 kişiyi enkazdan kurtardıklarını belirten Yıldız, “İlk sesi duyduğumuzda yorgun, bitkindik. 48 saatten beri o bölgede çalışıyorduk. Sesi duyduğumuzda sanki bize enerji gelmiş gibi oldu, sonuçta canı kurtarmak. Ulaşabildiğimiz kadar erken ulaşıp ambulansa teslim ettik” dedi. (DHA)