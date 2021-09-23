PROFESÖR DOKTOR ZAFER KURUGÖL, İZMİR'DE BİR BEBEĞE YANLIŞLIKLA KOVİD-19 AŞISI YAPILDIĞINI AÇIKLADI. KURUGÖL'ÜN O İDDİASI GÜNDEMİN BİRİNCİ SIRASINA YERLEŞİRKEN, O PROFESÖR SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRİRKEN;SAĞLIK BAKANLIĞI İDDİALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B
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Anasayfa Alaturka TV Yanlış aşı iddiası!