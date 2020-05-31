‘Yanlış yerde gaz arıyoruz’

Prof. Doğan Aydal, yaptığı açıklamada “Enerji Bakanlığı anlaşılmaz bir şekilde önce Kıbrıs adasının doğusunda, sonra kuzeyinde, ardından da yakın batısında gereksiz sondajlar yaparak vakit kaybetti. Şimdi de Fatih gemisi Doğu Akdeniz’deki çalışmaları bırakıp Karadeniz’e gönderildi. Doğu Akdeniz’de çalışmalar neden yavaşlatıldı?” dedi. Doğan Aydal şunları söyledi:

4 MİLYAR DOLAR HARCANDI

“Karadeniz bölgesinde Türkiye’ye ait alanlar, TPAO ortaklığıyla, Sinop ve Trakya hizasındaki ruhsatlar Petrobras şirketine, Kastamonu ve Samsun kıyı bölgeleri de Exxon Mobil şirketine aramalar için verildi. BP ile de Sürmene ve Hopa civarında iki derin kuyu araştırması yapıldı. Sürmene açıklarında 5645 metreye inilip 4 milyar dolar harcanmasına rağmen sonuç alınamadı. Karadeniz doğalgaz ve petrol bakımından umutsuz gözükürken, Fatih gemisi Doğu Akdeniz’deki çalışmaları bırakıp Karadeniz’e neden gönderildi? Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 12 numaralı Afrodit ve 6 numaralı Calipso alanında doğalgaz yatağı bulmuştur.”