Yanlışlıkla ateş alan silah, polisi hayattan aldı

Fatih’te çevik kuvvet aracı içerisinde, silahın kazayla patlaması sonucunda yaralanan polis memuru Kenan Baş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 6 Eylül Salı günü Aksaray Metro İstasyonu önünde yaşandı. Görev yaptıkları çevik kuvvet aracında ekip arkadaşının silahının kazayla patlaması sonucunda başından yaralanan polis memuru Kenan Baş, olay sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şehit polis memuru Kenan Başın cenazesi bugün saat 17.00’da Küçükçekmece Gasilhanesi’nde gerçekleştirilecek törenin ardından Samsun’a Ayvacık ilçesine gönderilerek toprağa verilecek. (DHA)