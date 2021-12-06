Yanlışlıkla Pfizer aşısı yapılan bebekler hastaneye kaldırıldı

Brezilya’da bir sağlık skandalıyla çalkalanıyor… Yeni doğmuş iki bebeğe tetanos ve hepatit B aşısı yerine Pfizer/BioNTech aşısı yapıldığı ortaya çıktı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr

Brezilya medyası, ülkede yaşanan bir sağlık skandalını gözler önüne serdi…

Brezilya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Uol, iki aylık ve dört aylık bebeklere difteri, tetanos ve hepatit B aşılarının kombinasyonu yerine Covid-19 aşısı yapıldığını ortaya çıkardı.

Pfizer/BioNTech aşısı yapılan bebekler hastanede kontrol altına alınırken, bu aşının bebeklerde yan etki yaptığı da kaydedildi.

Aşı yapan hemşire görevden alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Birçok ülkede 5 yaşın üzerindeki çocuklara yapılan Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili Brezilyalı yetkililer Haziran ayında 12 yaşın üzerindeki çocuklara yapılması kararını almıştı.

İlginizi Çekebilir Pfizer CEO’sundan Covid-19 aşısı kararı: Her yıl aşı olmamız gerekebilir İlginizi Çekebilir Uğur Şahin’den yeni Covid-19 aşı açıklaması: İhtiyaç olacak