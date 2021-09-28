Yapay zekâ çocuklarda görülen ölümcül tümöre çare oldu

Birleşik Krallık’taki bilim insanları, çocuklarda görülen nadir bir beyin kanseri türünü tedavi etmek için yapay zekâyı (AI) kullandılar.

Sozcu.com.tr

Londra’daki The Institute of Cancer Research’ten (ICR) bilim insanları, doktorlar ve veri analistleri Diffuse Intrinsic Pontine Glioma (DIPG) adı verilen nadir ve ölümcül bir beyin kanseri türü için bir araya geldiler.

ICR ve Royal Marsden NHS Foundation Trust’taki araştırmacılar, bu kanser türünden muzdarip çocukları tedavi etmek için için yapay zekâ (AI) kullandılar.

Bilim insanlarına göre; DIPG, tümörleri cerrahi olarak çıkarmak genellikle son derece zor olduğu için ölümcül bir hastalık. Bununla birlikte AI algoritması, belirlenen iki ilaçla ilgili mevcut verileri sıkıştırdı ve yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. ICR’de pediatrik beyin tümörü biyolojisi profesörü olarak görev alan Chris Jones’a göre, AI ile ilaçların etkinliğinin kan-beyin bariyerini geçmelerine yardımcı olarak artırılabilineceği bulundu.

HAYATTA KALMA ORANLARINDA İYİLEŞME

Araştırma raporu; ilk testlerde AI destekli tedavinin, farelerde hayatta kalma oranını yüzde 14 oranında iyileştirdiğini ortaya koyarken, şu anda çocuklarda test edildiğini belirtiyor. İleriye dönük olarak, araştırmacılar çok daha fazla çocukla çok daha büyük klinik deneyler başlatmayı umuyorlar.

Araştırmacılar, keşfi heyecan verici olarak nitelerken, AI tarafından hastalara fayda sağlamak için önerilen bir tedavinin ilk örneklerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu söylediler. Araştırmacılara göre; bu ölümcül hastalık için hayatta kalma oranında son 50 yılda herhangi bir iyileşme yaşanamadı, ancak geliştirilen yeni AI destekli terapinin tedavi etme potansiyeli var.

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