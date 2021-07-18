Yapay zeka ile enerji temizleniyor

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hemen hemen her alanda kullanımı artan yapay zeka, enerji alanında da ön plana çıkmaya başladı. Yapılan bir araştırmaya göre enerji santrallerinde kullanılan yapay zeka teknolojisi ile istihdam kaybı yaşanmazken, bakım maliyetlerinde yüzde 10’dan fazla verim sağlanıyor. Pazar araştırmaları yapan IDC’nin verilerine göre de yapay zekaya dünya genelinde yapılan harcamaların bugün 50 milyar dolardan 2024’te 110 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarından Forbes’ta yayınlanan bir analizde, Batı Afrika’da devreye girmek üzere olan bir elektrik santralinde yapay zeka kullanılacak. İsviçreli ve ABD’li şirketlerin ortak girişimi ile hayata geçirilen tesisteki teknoloji sayesinde santraldeki veriler detaylı işlenecek.

VERİMLİLİK ARTIŞI

Bunun sayesinde daha fazla verimlilik ve üretkenlik ile birlikte çevrenin de korunması sağlanacak. Böyle daha düşük maliyetlerle işletme çalışırken, karbon salımının da artmasının önüne geçilecek. Analizde yer verilen bilgilere göre, santralde kullanılan yapay zeka sayesinde istihdam kaybı da yaşanmayacak. Buradaki teknoloji daha çok çalışanların işlerini hafifletmelerini ve sorunlarını çözebilmelerini sağlıyor.

MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR

Yapay zeka teknolojisi, santrallerin işletmesinden, yeraltı kaynaklarının çıkarılmasına kadar enerji sektöründe farklı alanlarda kullanılabiliyor. Petrol ve doğalgaz kuyularının nereye yerleştirileceği, hangi hatlardan kaynakların çıkarılacağı modellemeler inşa ediliyor. Mühendisler bunu yaparken çok farklı alanlardan veri toplamak zorunda ve bu da hem zaman hem de fazla emek alan bir iş. Ancak yapay zeka tam bu noktada mühendislerin imdadına yetişiyor ve hazırladığı modellemelerle en verimli önerileri sunuyor. Toprak ve taş yapısını da analiz eden yapay zeka çevresel maliyetleri de minimum seviyeye indiriyor.

Enerji sektöründe kullanımı daha fazla artan yapay zeka, atık yönetiminde de önemli yol haritaları sunuyor. Yayınlanan analizde, açığa çıkan karbondioksit gibi atıkların depolanması için yapay zekanın modellemelerinden faydalanıldığı belirtildi. Bu atıklar yeraltına ters sondaj yöntemi ile gönderilecekse, yapay zeka gerekli toprak analizlerini yaparak, tükenmiş, artık kullanılamayacak alanları işaret ediyor. Bunu yaparken diğer taraftan da verimlilik, maliyet gibi diğer parametreleri de hesaplayarak, en uygun nokta konusunda yol gösteriyor.