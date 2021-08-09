Yapay zekalı kameraya TEİAŞ’tan 350 milyon TL

Özelleştirme sürecinde olan TEİAŞ yapay zeka tabanlı ve eşkal tanıma sistemine sahip 18 bin kamera için 350 milyon TL’lik ihaleye çıkıyor.

BAŞAK KAYA

Vatandaşın cebini yakan elektrik zamlarından sorumlu olmayan ancak üretilen elektriğin tüketiciye dağıtımı ve dağıtım şebekesine aktarımı görevini yapan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) , genel merkez ve müdürlükleri ile trafolarının kamera sistemleri için harcayacağı para dudak uçuklattı.

2017 yılı kârı 2 milyar 924 milyon, 2018 yılı kârı 2 milyar 859 milyon, 2019 yılı kârı ise 2 milyar 65 milyon lira olan ve özelleştirme sürecinde olan TEİAŞ, yüz milyonlarca lira harcayarak, yapay zeka tabanlı entegre güvenlik kamerası satın alacak. Kameralar ile birlikte, Eşkale göre arama yapılabilen sistemi de içeren satın alma ihalesi bugün (Pazartesi) yapılacak. TEİAŞ aynı ihale ile üç adet de radar alacak.

Eşkal tanıma sistemi ve Türkiye genelinde 18 bin kameranın kurulumunu kapsayan işin toplam maliyetinin 350 milyon TL’yi aşacağı belirtildi. Teknik şartnameye itiraz eden yerli firmalar, profesyonel eşkal tespit sistemlerinin yüksek işlem gücüne sahip sunucularda çalıştığı için maliyetinin çok yüksek olacağına dikkati çekti. İtirazda, TEİAŞ’ın talep ettiği sistemlerin yalnızca kolluk kuvvetlerince ve kısıtlı miktarlarda kullanıldığı vurgulandı.

16 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

TEİAŞ elektrik iletim faaliyeti, üretilen elektriğin tüketiciye dağıtımı ve dağıtım şebekesine aktarımından sorumlu olarak görev yapıyor. Elektrik fiyatlarının belirlenmesi konusunda doğrudan bir etkisi bulunmuyor. Türkiye’de 71 bin 98 kilometre iletim hattı bulunuyor ve bunun 70 bin 530 kilometresi havai hat, 552 kilometresi kablo, 16 kilometresi ise deniz altı kablosu olarak düzenlenmiş bulunuyor. Kurumda 16 bin 491 personel çalışıyor. Bunlardan 8 bin 56’sı kadrolu, 8 bin 435’i ise taşeron olarak görev yapıyor.