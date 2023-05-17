Yapı denetim firmaları ve elemanlarına ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanla Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 120’den fazla yapı denetim elemanı ve inşaat mühendisi ile 20’ye yakın firmaya 1 ile 3 yıl arasında meslekten men cezası verildiğini duyurdu.

Aydın, Denizli, İstanbul, İzmir, Ordu, Adana, Kocaeli, Ankara, Hatay ve Antalya’da faaliyet gösteren ve Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 20’ye yakın firma, bugünden geçerli olmak üzere cezalandırıldıkları 1-3 yıl arasında yeni iş almayacak.

HİÇBİR FİRMADA GÖREV ALAMAYACAKLAR

İlanda isimleri ayrı ayrı açıkça belirtilen inşaat mühendisleri ise cezalandırıldıkları süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almayacak, başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmayacak.