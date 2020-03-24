Yapı Kredi’den ekonomiye destek paketi

Yapı Kredi, corona virüsü salgını nedeniyle 23 Mart itibariyle bir dizi ekonomi destek paketini uygulamaya aldı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan geniş tedbirlere paralel olarak biz de pek çok koruyucu önlemi hayata geçirdik” dedi.

Bankanın tüm eğitim, etkinlik ve organizasyonlarını 30 Nisan 2020 tarihine kadar iptal ettiklerini belirten Ürün, “Bugün itibariyle 11.000’i aşkın Yapı Kredili evden çalışıyor” bilgisini paylaştı.

KREDİ ÖDEMELERİ ÖTELENİYOR

Ürün, sürecin ekonomik etkilerini de dikkate alarak uygulamaya başladıkları bir dizi kararı şöyle sıraladı:

* Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini talep etmeleri durumunda mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar öteliyoruz.

* Bireysel ve tüzel müşterilerimizin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerini mevcut limitlerle destekliyor, gerekirse limit artırımına gidiyoruz.

* Bunlarla birlikte, geçen haftadan bu yana Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden ücret almıyoruz. Bu uygulama önümüzdeki 1 ay boyunca da devam edecek.