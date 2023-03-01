Yapılırken iki kez çökmüştü, son hali endişe verici…

Uşak Üniversitesi’nin 1 Eylül yerleşkesi içinde yer alan ‘Öğrenci Yaşam Merkezi’ne ilişkin görüntüler kentteki siyasetçileri ayağa kaldırdı.

Her gün 15 bin öğrencinin yemek yediği öğrenci yemekhanesinin ve sosyal tesislerin yer aldığı merkezdeki yapısal hatalar çıplak gözle görülebiliyor.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, konuyu TBMM’ye taşıyarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede binanın durumuna ilişkin tespitler yer aldı.

‘İMALAT HATALARI VAR’

Yalım binanın kendisine iletilen fotoğraflarını incelediğinde; kiriş ve betonlarında imalat hataları bulunduğunun, kolon ve kirişlerin kalıp hataları nedeniyle boyutlarının değişkenlik gösterdiğinin açıkça görüldüğünü belirtti.

Yapıda betonla çelik malzeme arasında boşluklar bulunduğu, bu boşlukların demir ve betonda korozyona neden olduğunun gözlemlendiğini belirten Yalım, “Merdiven ışıklığı bölgesine yapılan çelik bağlantılarda hatalar, eksikler ve uyumsuzluklarla birlikte; tehlike oluşturacak ve şüphe uyandıracak birçok unsur bir arada olduğu halde bina neden hala kullanılıyor?” diye sordu.

‘SEN MİSİN HATA BULAN?’

Diğer yandan üniversitenin kendi bünyesindeki akademisyenlerin oluşturduğu komisyonunun da binayı incelediği ve hazırladıkları bir raporu genel sekreterliğe sundukları öğrenildi.

Üç öğretim üyesi ve görevli bir mühendis tarafından hazırlanan raporda; “Merdiven üstündeki çatı ışıklığı bölgesinde yapılan imalatlara yönelik şüphe duyulan konular oluşmuştur. Söz konusu bölgede taşıyıcı çelik yapı elemanlarının bağlantı noktalarında bazı bulon deliklerinde bulonların bulunmadığı ve çelik elemanların bağlantı noktalarında boşluklar kaldığı gözlemlenmiştir. İlgili imalatların kusurlu olabilecekleri şüphesi oluşmuştur. Bina içinde o bölgenin yoğun kullanılan bir mekân olması nedeniyle can güvenliği açısından bir tehdit olabileceği düşünülmektedir” denildi.

6 Şubat depreminden 12 gün önce hazırlanan raporun uyarısına kulak asmayan üniversite yönetiminin aksine raporu hazırlayan 4 personeli başka birimlere görevlendirdiği ileri sürüldü. Diğer yandan merkezin inşasında görev alan sorumluların ise terfi ettikleri iddia edildi.

‘İNŞAAT SIRASINDA İKİ KEZ ÇÖKTÜ’

Yapımına 2014 yılında başlanan tesisin inşaatı sırasında iki kez çökme yaşandığı ortaya çıktı. 2014 yılındaki olayda beton dökümü sırasında kalıpların kırılması sonucu 4 işçi beton ve kırılan kalıpların altında kaldı. İşçilerden ikisi yaralandı. Çökme sırasında eğrilen demir malzemelerin yeniden düzeltilerek tekrar kullanıldıkları iddia edildi.

CHP’li Özkan Yalım, soru önergesinde Banaz ve Karahallı’daki meslek yüksek okullarının bulunduğu binaların da depreme dayanıklı olmadığına dair iddiaları hatırlattı.

Yalım önerge gerekçesinde; “Bilindiği üzere Uşak birinci ve ikinci derece deprem bölgesi arasında yer almaktadır. Böylesi iddiaların olması bile başlı başına bir sorundur. Olası bir depremin veya durup dururken dayanıksız olması nedeni ile anılan binaların çökmesi durumunda birçok gencimizin hayatını kaybetmesine sebep olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘BAKANA BU SORULARI SORDU’

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istediği önergede şu sorular yöneltildi:

* Tarafıma iletilen fotoğraflarında binanın kiriş ve betonlarında imalat hataları bulunduğu, kolonlar ve kirişler kendi bütünlüğü içerisinde boyutlarının kalıp hataları nedeni ile değişikliler gösterdiği açıkça gözükmektedir. Ayrıca betonla demirler arasında boşluklar oluştuğu, bu boşlukların demirlerde ve betonlarda korozyona sebep olduğu gözlenmektedir. Bu durum hakkında tarafınızdan her hangi bir inceleme yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonuç nedir?

* Merdiven ışıklığı bölgesinde yapılan çelik imalatın bağlantılarında hatalar eksiklikler ve uyumsuzluklar la birlikte tehlike oluşturacak ve şüphe uyandıracak birçok unsur bir arada olduğu halde bina neden halen kullanılmaya devam edilmektedir?

* Anılan binanın yapımında ve kontrolünde kusurlu olan kişi ve firmalar hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır?

* Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden devralınan Banaz Meslek Yüksek Okulu Binası’nın depreme karşı dayanıksız olduğu iddiaları vardır. Bu bina ile ilgili olarak bağımsız kuruluşlarca yapılan yapı denetim analiz raporları var mıdır? Banaz Belediyesi bu binanın denetimini yapmış mıdır?

* Konu ile ilgisi olmayan kişilerin yerlerinin değiştiği ve görevden alındığı, yapılan hatalı inşaat işleri ile alakalı olarak kusurlu olduğu tespit edilen kişinin müdür olarak atanarak mükâfatlandırıldığı iddiaları vardır? Bu iddialar doğru mudur?

* Yaşanacak her hangi bir olumsuzluktan kim yâda kimler mesul olacaktır?

* Kendi çocuklarınız olsa böyle bir binada oturup yemek yemesine izin verir miydiniz? Veya kendiniz bu binada yemek yer miydiniz?

*Karahallı Meslek Yüksek Okulu Binası’nın dayanıksız olduğu iddiaları vardır. Bu bina ile ilgili olarak bağımsız kuruluşlarca yapılan yapı denetim analiz raporları var mıdır? Karahallı Belediyesi bu binanın denetimini yapmış mıdır?

* Uşak Üniversitesi’nde bulunan diğer binaların durumları nedir? Projelere uyumluluğu deprem yönetmeliği bakımından kontrol edilmiş midir?

* Bazı binaların belediyeden ruhsat alınmadan yapıldığı, iddiaları vardır bu iddialar doğru mudur?

* Ruhsatlandırma için yapılan ödemelerin başka bir bütçe kaleminden ödendiği, bu yapılan ödemenin kesilen fatura ve yapılan iş ile bağlantısı bulunmadığı iddiaları vardır. Yapılan ödemler ile ilgili olarak işi yapan firmalarla hesap mutabakatı sağlanmış mıdır? Bu durum karşısında yapılan iş ile ödeme kalemi farklı olmasından ötürü yüklenici firmanın yeniden ücret talep etmesi söz konusu mudur?