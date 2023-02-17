Yaptığı binalar depremde yıkıldı, AKP ilçe başkanı müteahhit görevden alındı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 6 Şubat’ta 10 kenti yerle bir etti. Binlerce binanın yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü depremlerde resmi verilere göre 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yıkılan binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalarda ihmali olan başta müteahhitler olmak üzere onlarca kişi gözaltına alındı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde de büyük yıkım yaşandı. Yıkılan bazı binaların ise müteahhitlik de yapan AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir parti teşkilatlarından gelen bilgiler ışığında İlçe Başkanı Avşaroğlu’nun görevden alındığını duyurdu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın depremde binaların yıkılmasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi ile birlikte gözaltına alınan Şahin Avşaroğlu tutuklanmıştı. Avşaroğlu ile ilgili bilgileri SÖZCÜ gündeme taşımıştı.

AKP’DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kandemir, “Bir yandan yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimiz de aynı anda birçok şeyi yapma gayretinde. Bütün milletvekillerimiz, MYK, MKYK üyelerimiz ve teşkilatlarımız, ilk günden itibaren sürecin içinde ve çalışmalara destek olma gayreti içerisinde.” ifadesini kullandı.

Depremin ardından bölgedeki AK Parti teşkilatlarından gelen bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını aktaran Erkan Kandemir, şunları kaydetti:

“Tabii bu süreçte bize ulaşan bilgilerin tamamını da çok dikkatli bir şekilde değerlendirdik, değerlendiriyoruz.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığımızı yapan Şahin Avşaroğlu’nun inşa ettiği yapılarda da yıkımlar olduğunu öğrenince AK Parti olarak derhal görevden el çektirdik ve yerine de bir başka arkadaşımızı görevlendirdik.

Bundan sonraki yasal süreci kendisi takip edecek. Sonucunu bilemeyiz ama parti olarak bu konuda en ufak bir tavizimiz asla olmaz. Temel prensipler çerçevesinde gereken adımları atarız.” (AA)