Yaptığı binaları depremde yıkılan AKP’li başkanın tutuklanması istendi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede büyük yıkım meydana geldi. Kahramanmaraş’ta AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun sahibi olduğu inşaat firması tarafından yapılan 15 katlı üç bloktan ikisi depremde yıkılırken, bir blok ise ağır hasar aldı. 140 konutluk Badı Saba Konutlarında 28 kişinin ölü olarak enkazdan çıkarıldığı, halen enkaz altında 30’a yakın kişi olduğuna yönelik bilgiler bulunduğu, 4 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, meydana gelen depremin yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şahin Avşaroğlu, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’ndaki işlemlerinin ardından “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma” suçundan tutuklanması talebiyle Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ASIL RİSKİ GÜVENSİZ YAPILARIN OLUŞTURDUĞU BELİRTİLDİ

Savcılık, “Şüphelinin deprem kuşağında olan Kahramanmaraş ilinde mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekildeki eyleminin sonuçlarını öngördüğü, zira asıl riskin depremin kendisinin değil güvensiz yapıların oluşturduğunun herkes tarafından bilindiği, ancak buna rağmen mevzuata ve yapı tekniğine aykırı davranarak eylemini gerçekleştirdiği, şüphelinin öngördüğü ancak gerçekleşmesini istemediği neticenin 06 Şubat 2023 tarihli depremde meydana geldiğini” belirtti.

2 BLOK TAMAMEN YIKILDI, DİĞER BLOK HASARLI

Sevk yazısında, “Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı No:198 adresinde bulunan Badı Saba sitesinin A, B ve C olmak üzere 3 bloktan oluştuğu, C blok inşaatının devam ettiği, A ve C bloklarının tamamen yıkıldığı, B blokun ise C blokun üzerine devrilmesi nedeniyle hasar gördüğü, yıkılan C blokta ikamet eden kimse bulunmadığı, A blokta ise yaklaşık 15 dairenin deprem esnasında dolu olduğu, ilk belirlemelere göre yaklaşık 28 kişinin ölü olarak enkazdan çıkarıldığı, halen enkaz altında 30’a yakın kişi olduğuna yönelik bilgiler bulunduğu, 4 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Badı Saba isimli sitenin müteahhidi olan şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların varlığı, üzerine atılı suçun yasada öngörülen ceza miktarının üst haddi ve birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasıyla neticelenen olayda suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak, şüpheli Şahin Avşaroğlu’nun tutuklanması talep edildi.