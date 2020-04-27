Yaptırımlar FIFA yardımını da engelliyor

İran Futbol Federasyonu, ülkenin bankacılık sistemine dönük ABD yaptırımları nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) mali yardımını alamadıklarını söyledi.

Global Times’ın İran medyasından aktardığı habere göre, FIFA, corona virüsü salgını nedeniyle 2019 ve 2020 ödemelerini öne çekti ve ödemeler birkaç gün içinde yapılacak.

211 ülkenin futbol federasyonuna önümüzdeki günlerde toplamda 150 milyon dolar ödenmesi planlanıyor.

İran Futbol Federasyonu yetkilisi Ali Süleymani, yaptırımları aşarak FIFA yardımını alabilmek için çabaladıklarını ancak henüz bir çözüm yolu bulamadıklarını söyledi.

İran, yaptırımlar nedeniyle corora virüsü salgınına karşı sağlık ekipmanlarının temininde de sorunlar yaşadığını açıklamıştı.

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