Yaralı askerin ailesinden Bakan Akar’a: Gerekirse görev yapmaya hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İdlib’deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti. Askerlerin aileleri, “Gerekirse biz de vatan için görev yapmaya hazırız. Bizi de gönderin” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile 6’ncı Kolordu Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi Sektör Komutanlığı’ndaki toplantının ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.

Hastaneye gelişinde Vali Rahmi Doğan, Başhekim Yunus Doğramacı ve hastane yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Akar, İdlib’deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Akar, askerlerle ve yakınlarıyla da görüştü.

Askerlerin aileleri gösterdikleri ilgiden dolayı Bakan Akar ve komutanlara teşekkür ederek “Gerekirse biz de vatan için görev yapmaya hazırız. Bizi de gönderin” dedi.

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