Yardım çığlığını SÖZCÜ’nün duyurduğu genç kız kurtarıldı

Turist Rehberliği Eğitim Gezisi çerçevesinde 43 arkadaşıyla birlikte Adıyaman’da bulunurken, kaldığı Grand İsias Otelde 7.4’lük depreme yakalanan Berna Tanış’ın enkaz altından gönderdiği yardım çığlıklarını günün ilk saatlerinde SÖZCÜ duyurdu.

Haber sonrası arama kurtarma ekipleri 43’ü rehberlik, 30’u KKTC Gazimağusa Türk Maarif Koleji Orta okul kız- erkek takımından toplam 73 öğrencinin olduğu enkazda çalışma yaptı. Edinilen bilgiye göre aralarında Tanış’ında olduğu 23 rehber sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Her iki gruptan bazı öğrenciler, kaptan ve öğretmenlerin ise cansız bedenlerine ulaşıldığı, büyük bölümüne ise ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Otel odasındaki yatağından sarsıntı ile uyandığını söyleyen Berna Tanış, “Sarsıntılarla açtım gözümü. Duvarlar hareket ediyordu. İlk şaşkınlıktan sonra telefonumu alıp ipini bileğime doladım. Yatağın kenarında yaşam alanı oluşturdum. Sonra üzerime büyük bir gürültüyle duvar yıkıldı. Bilincimi kaybettim. Bir süre sonra uyandığımda, duvar üzerimdeydi. Sırtım ve göğüs kafesim ezildi. Şaşkınlığımı atlattıktan sonra 112’yi aradım, ulaşamadım. Ardından sosyal medyadan gruplara sesimi duyurmak için paylaşımlar yapmaya çalıştım. Arkadaşlarımı aradım” diyerek haber olan yardım çığlıklarını o an kaydettiğini söyledi.

“KURTARMA EKİPLERİ DEĞİL, VATANDAŞLAR KURTARDI”

Kendisine ilk olarak enkazdan sağ çıkmayı başaran grup arkadaşlarının yardım etmeye çalıştığını belirten genç kız, “Üst katta kalan arkadaşlarımızdan Erhan Taşkın çığlıklarımı duydu, yardım getirmeye çalıştı. Ancak, yardım ekipleri olmadığı için bir şey yapamadı. Yardıma koşan vatandaşlar önce üç arkadaşımı, ardından da yaklaşık 7 saatlik çalışam sonunda beni çıkardı. Hastaneye götürdüler. Hastanede de deprem oldu. Üç dört defa bayıldım. Ellerim ve kollarımda yaralar var. Yüzüm ödem topladı. Ancak dün gece muayene olma şansı yakaladım. Röntgen çekildi. Serum verildi” diyerek tedavi gördüğü hastanenin de çok zor durumda olduğunu dile getirdi.