Yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor…

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu 11 ile yardım için hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanında kampanyalar başlatıldı.

AFAD koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Hatay’daki ASYA Ayni Yardım Deposu’na getirilen yardım malzemelerine yazılan notlar, biriktirilip bir alanda toplandı.

Eşya gönderen bazı anne ve çocukların, depremzedelere yazdığı mesajlar duygulandırdı.

Hamile bir kadının depremzedelere yazdığı notta, “Merhaba, 9 aylık gebeyim. Bu eşyaları oğlum için hazırladıklarımdan özenle seçtim. Biberon, emzik, hepsi sterilize edilmiş doğumumu bekliyorlardı. Kıyafetlerin etiketleri kesik, çünkü yıkayıp yerleştirdik. Gönül rahatlığıyla hepsini kullanabilirsiniz” ifadeleri dikkat çekti.

‘AYAKLARIN ÜŞÜMESİN OLUR MU?’

Afetzede yaşıtına çorap gönderdiğini belirten yurt dışındaki bir çocuğun, “Sana çoraplarımdan gönderiyorum. Ayakların üşümesin olur mu?” yazılı notu ise yürekleri ısıttı.

Not kağıdına çizimler yapan başka çocuk ise “Sizi haberlerde duyduk. Çok üzülüyorum, o yüzden sizin için yardım çantası yapıyoruz. İçinde battaniye, kıyafet, çorap ve çocuklar için oyuncak koyduk. Sizin için çok dua ediyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)