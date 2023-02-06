Yardım malzemesi ve ekipman taşıyan kargo uçakları İncirlik Hava Üssü’ne iniyor

Yardım ve lojistik malzemelerinin yanı sıra ekipman taşıyan sivil ve askeri kargo uçakları, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle İncirlik Hava Üssü’nü kullanıyor.

Depremin ardından çok sayıda kargo uçağı İncirlik Hava Üssü’ne iniş yaptı. THY’nin kargo uçakları da İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan yardım malzemesinin yanı sıra itfaiye, ikram aracı ve ekipman taşıdı.

Aynı şekilde Türk Hava Kuvvetleri’nin A400M tipi kargo uçakları da aynı şekilde Ankara, İzmir ve İstanbul’dan İncirlik Hava Üssü’ne çok sayıda sefer yaptı. DHA