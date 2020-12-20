Yardım Örgütleri Salgın Gölgesinde Kışa Hazırlanıyor

Corona virüsü salgını henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Amerika’da ve dünya genelinde vaka sayıları tırmanmaya devam ediyor. Soğuk havaların kapıya dayandığı Amerika’da yardım örgütleri, düşük gelirli aileleri uzun ve zor bir kışa hazırlamak için aralıksız çalışıyor.

Amerika’daki yardım örgütlerine başvuru, salgın ve ekonomik yavaşlama nedeniyle yüzde 50 artmış durumda. Örgütler, bu kış ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor.

Washington’da Salvation Army ve diğer yardım kuruluşları, nakit sıkıntısı çeken üç çocuk annesi Erika Sanchez’in temel dayanağı haline gelmiş. Sanchez, palto ve çizme almaya gücü olmadığını, bu tür ihtiyaçlarını bu kuruluşlardan temin ettiğini söyledi.

Meksika doğumlu aşçı yardımcısı Sanchez, çalıştığı restoranın Corona salgını yüzünden kapanması üzerine işsiz kalmış. Bir ofis binasında yarı-zamanlı çöp toplama işi bulmuş ancak kazancı ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.

“Eski işimde saatte 13 dolar kazanıyordum’’ diyen Sanchez, şimdi saatte 16 dolar aldığını ancak günde sadece dört saat çalıştığını belirtti.

Salvation Army’nin sözcüsü Binbaşı Srikant Bhatnagar ise her hafta yapılan işsizlik başvuruları 800 bine yaklaşırken toplumun ihtiyaçlarının da arttığını söyledi.

Bhatnagar, “Biz zengin bir ülkeyiz ama yiyecek yemeği, kalacak yeri olmayanlar var. Salgın yüzünden iş bulamıyorlar ve çok büyük zorluk çekiyorlar” diye konuştu.

Gelir kesintisine uğrayan birçok Amerikalı su ve elektrik faturalarını ödeyemiyor. Yardım kuruluşları, ödenmemiş borçların 24 milyar dolara ulaştığını söylüyor. Hükümet yardımı alamayan müşteriler ise kış ortasında elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya.

Bazı yardım kuruluşları, ihtiyaç sahiplerine palto dağıtıyor.

‘‘One Warm Coat’’ yani ‘‘Bir Sıcak Palto’’ girişiminden Beth Amodio, “Her yıl en fazla palto bağışı, çalışan kesimden gelir. Ancak birçok firma hala evden çalışma politikası uyguluyor. Dolayısıyla çalışan kesimden gelen palto bağışları bu yıl geçen yıla göre yüzde 56 azaldı. Paltoya talepse bu yıl yüzde 50 arttı” diye konuştu.

Jackie Horstmann Didio, Virginia’da çocuklara ücretsiz yuva hizmeti sunan bir sivil toplum örgütünün lideri. Didio, tek ihtiyacın kışlık kıyafet olmadığını söyledi.

Didio, “Normalde, kira, gıda veya internet gibi konularda yardım alan ailelerin yüzde 15’ine hizmet sağlarız. Bu tip ek hizmetlere ihtiyacı olanların sayısı hızla arttı” dedi.

Bazı bilimadamları, soğuk havayla birlikte sağlık krizinin derinleşeceği uyarısı yapıyor. Bu da işten çıkarmaların artmasına yol açabilir. Aşçı olarak çalışan Esau Munoz çok kaygılı. Munoz, “Restoranlara gidenlerin sayısı azaldı. Kimse dışarı çıkmak istemiyor. Akşam 8’de kapanmak zorundayız. Saat 9’da alkol satışı sona eriyor. Bu durum bizi çok kötü etkiliyor” dedi.

Salgın kontrol altına alınıncaya kadar kısıtlamaların sona ermesini beklemeyen Munoz da uzun ve zor bir kışa hazırlanıyor.