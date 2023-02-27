Yardımlar yol kenarına atıldı, depremzedeler uygun kıyafet aradı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından 20 Şubat’ta da Hatay’da 3 dakika ara ile 2 deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremlerin ardından ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu ile hayırsever de deprem bölgesine yardım gönderdi.

Afetzedeler için toplanan binlerce kıyafetin ise Yayladağ- Hatay yolundaki noktaya gelişigüzel bırakıldığı görüldü. Depremzedeler de giysi yığını arasından kendilerine uygun olanı seçmeye çalıştı.

“KİMİN ATTIĞINI GÖRMEDİK, İHTİYACI OLAN GELİP ALIYOR”

Kuzeni Gazel Ö. (10) ile kıyafet seçen Beyan Ö. (11), “Kendime ve kardeşime buradan kıyafet seçiyorum. Beğendiklerimi aldım. Depremde çok kötü anlar geçirdik. Evimiz az kalsın yıkılacaktı. Bir deprem daha olsaydı kesin yıkılırdı. Şimdi de çadırda kalıyoruz” diye konuştu.

Gazel Ö. ise “Bunları buraya atmışlar, biz de gelip alıyoruz” dedi.

Yayladağ Kolukçular köyünde yaşadığını söyleyen Süleyman Çolak da “Kıyafetleri buraya atmışlar. İhtiyacı olan gelip, buradan alıyor. Kimin attığını da görmedik ama insanlar gelip, buradan ihtiyacını bir şekilde gideriyor” diye konuştu. (DHA)