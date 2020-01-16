“Yargı evrensel yargıya uygun davranmıyor” – 18 Dakika (16 Ocak 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, siyasetin yargı üzerindeki baskısını mercek altına aldı. Eski Korgeneral Metin İyidil’in yeniden tutuklanmasını yorumlayan Kongar ve Yanardağ, yargının imza attığı skandal kararların 12 Eylül dönemini anımsattığı vurgusu yaptı. Tele1'e destek olmak için:

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