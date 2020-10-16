Yargı üzerinden korku veriliyor

İstinaf Mahkemesi’nin; SÖZCÜ Gazetesi’nin yönetici ve yazarlarına, FETÖ’ye yardım suçlamasından delilsiz şekilde hapis cezası veren yerel mahkeme kararını onamasına tepkiler sürüyor. SÖZCÜ’nün Ankara bürosunu ziyaret eden CHP’li vekiller, kararı sert dille eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekilli Erdoğan Toprak, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Ertan Işık ve Sait Atalay, SÖZCÜ mensuplarına verilen cezadan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

‘CAN GÜVENLİĞİ YOK’

Yazarlarımız Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk ile görüşen CHP’liler, SÖZCÜ davasındaki hukuksuzlukları değerlendirdi. Türkiye’de mal ve can güvenliğinin olmadığını öne süren Özkoç, şunları söyledi: “İnsanlar üzerinde korku yaratılıyor. Emin Çölaşan’a, Necati Doğru’ya, SÖZCÜ Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’a verilen hapis cezasıyla millet üzerinde korku yaratılıyor. Gözdağı veriliyor. Vatandaş, ‘SÖZCÜ’nün sahibine, yazarlarına bu yapılıyorsa bizim başımıza neler gelir’ diye endişeye kapılıyor.”

‘YARGI KARARLARI ÖNEMLİ’

İş dünyasını yakından tanıyan Erdoğan Toprak ise yargıda yaşanan sorunları anlatırken, “Anayasa Mahkemesi’nin, Yargıtay’ın verdiği kararlar önemlidir. Bu kararlara uyulursa ülkeye yatırım gelir. İngiltere’de Türk iş adamından geçilmiyor. Niçin bu insanlar oralara gidip yatırım yapıyor? Can ve mal güvenliği olmadığı için! Milli sermayemizi kaçırdık. Bankalarımız yabancıların elinde” dedi. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Alpay Antmen de “Şu yapılanlara 83 milyonun gülmesi gerekirken, ülkemiz farklı yönlere gidiyor” ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI TESPİTİ

Necati Tığlı ise “Emin Çölaşan sembol bir isim. Vatandaş, ‘Emin Çölaşan’ın başına bunlar getiriliyorsa bizim başımıza neler getirilir’ endişesini taşıyor” diye konuştu. Milletvekilleri, Cumhur İttifakı’nın, Millet İttifakı’nı bozmak, mevcut siyasi partiler içinden yeni partiler kurulmasını sağlamak için çaba içinde olduğuna dikkat çekti. CHP’li vekiller, “Millet İttifakı’nın dik durmaya devam etmesiyle Türkiye’nin önü açılacaktır” dedi.