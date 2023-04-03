54.2 F
Los Angeles
3 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemYargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Murat Kıyak yeniden seçildi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Murat Kıyak yeniden seçildi

Alaturka Online
Alaturka Online

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak, görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimde daire başkanlığına yeniden seçildi.

Kıyak’ın görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 6. Hukuk Dairesi başkanlığı için seçim yapıldı. Murat Kıyak, yeniden Daire Başkanlığına seçildi.

Isparta Gelendost’ta 1959’da doğan Kıyak, Doğanhisar İmam Hatip Lisesini tamamlayıp, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İzmir ve Kırklareli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kıyak, sırasıyla Muradiye, Devrekani, Mucur, Dörtyol ve İzmir Hakimliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay Üyeliğine 2011’de seçilen Kıyak, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 23. Hukuk Dairesi Başkanlığı, 15. Hukuk Dairesi Başkanlığı ve 6. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na getirildi.

Gündem
Önceki haber
Mesut Yılmaz’ın oğlu Hasan Yılmaz’dan milletvekili adaylığı açıklaması
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,411BeğenenlerBeğen
16,205TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States