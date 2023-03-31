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31 Mart 2023
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Yargıtay kararı bozdu, ‘Palu’lar tahliye oldu

Alaturka Online
Alaturka Online

Körfez ilçesinde 15 yıl önce Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Meryem Tahnalı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan damat Tuncer Ustael ile Palu ailesi üyeleri hapis cezalarını çarptırıldı.

Mahkeme, sanık Tuncer Ustael’e, canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hürriyeti yoksun kılma suçundan 4 yıl, kredi kartının kötüye kullanılması suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezası, Emine Ustael’e kasten öldürmeye yardım etme suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu’ya, kasten öldürmeye yardım etme ve hürriyetin kısıtlanması suçlarından 14 yıl 2şer ay hapis cezası verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu’yu ise 8 yıl 4 ay hapse çarptırdı.

YARGITAY KARARI 2 KEZ USULDEN BOZDU

İtiraz üzerine karar, Yargıtaya taşındı. Yargıtay, kararı usulden bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yeniden yargılanan sanıklar, yine aynı cezayı aldı. Bu süreçte 2 yıl cezaevinde kalan Havva Palu da yaşı ve pandemi şartları göz önüne alınarak tahliye edildi.

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya, ikinci kez Yargıtaya taşındı. Yargıtay, yine aynı gerekçeyle kararı bozdu. Kararla birlikte tutuklu bulunan Emine Ustael ile İsa Palu ve Ayşe Palu da tahliye edildi. Sanıklardan Tuncer Ustael’in ise tutukluluk hali sürüyor.

Sanıklar hakkında, Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ı öldürdükleri gerekçesiyle Sakarya Adliyesinde açılan davanın görülmesine devam ediliyor. (DHA)

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