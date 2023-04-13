Yargıtay kararını verdi: Atlı Köşk müze olarak kalacak

Türkiye’yi küresel arenada gururla temsil eden Atlı Köşk ve mülkiyet durumuna ilişkin açılan davada, Yargıtay istinaf mahkemesinin tapusunun iptaline ilişkin kararı düzelterek onadı. Yargıtay tarafından onanan karar çerçevesinde köşkün sahipliği, 47/48 oranında Sabancı Holding’de kaldı. Yargıtay kararı ile birlikte; davacının, Atlı Köşk’ün müze olarak kullanılmasını engellemeye yönelik intifa hakkının tamamen terkini talepleri ise reddedilmiş oldu. Böylece Türkiye kültür-sanat hayatının en önemli kurumlarından Atlı Köşk, müze vasfı ile faaliyetlerine devam edecek.

Sabancı Ailesi’nin vekili Altaş Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada; “Müze olarak kullanımını engellemeye yönelik haksız taleplerin mahkeme tarafından kabul görmediği ve dünyanın en önemli müzelerden biri olan Atlı Köşk’ün gerek mülkiyet gerekse de müze vasfı ile bundan sonra da kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam edecek” dendi.

“KAMU MENFAATİ İÇİN ÖZEN GÖSTERİLMELİ”

Söz konusu Yargıtay kararı dışında kalan açıklama ve iddialara itibar edilmemesinin de özellikle vurgulandığı açıklamada; Türkiye’nin dünya çapındaki en önemli müzelerinden biri olan ve ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil eden Sakıp Sabancı Müzesi’nin itibarına, kamu menfaati gereği zarar verilmemesi ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

SABANCI AİLESİ MİRASINA ORTAK OLMUŞTU

Sabancı Holding’in mirasına ortak olduğu kesinleşen Sevilay Sabancı Çınar, Emirgan’da 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk’te (Sabancı Müzesi) hakkı olduğu iddiasıyla Sabancı Ailesi’ne tapu iptali ve tescil davası açmıştı. İstinaf Mahkemesi, Atlı Köşk’ün tapusunun iptaline karar vermiş, Sabancı Ailesi kararı Yargıtay’a taşımıştı.