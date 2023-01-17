Yargıtay, seçimlerde Saadet Partili 2 kişinin ölümünde 2 sanığa verilen cezayı bozdu

2019 yılında yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, Pütürge’ye bağlı Bölünmez Mahallesi’nde, yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyen seçmenlere, iddiaya göre sandık başında görevli SP üyesi İlyas Aktaş’ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı.

Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş’ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile kavgaya dönüştü. Olayda, yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar, Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan Aktaş’a isabet etti.

İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali Aktaş ise yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan Hacı Sülük, kardeşi Ömer Sülük ve akrabaları Abdulkadir Sülük ile Ömer Sülük, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kahramanmaraş Elbistan cezaevine konuldu.

2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 23 Aralık 2019’da gerçekleştirilen karar duruşmasında Hacı Sülük, kardeşi Ömer Sülük ve akrabaları Abdulkadir Sülük ile Ömer Sülük, ‘Kasten öldürme’ suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık C.K. ise ‘Yardım ve yataklık’ ile ‘Delilleri karartma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

YARGITAY 2 SANIĞIN CEZASINI BOZDU

İkişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hacı Sülük, Ömer Sülük ve Abdulkadir Sülük ile Ömer Sülük’ün avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Dosyanın geldiği mahkeme, kararda bir eksiklik olmadığına hükmederek, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı. ,

Hacı Sülük, Ömer Sülük ve Abdulkadir Sülük ile Ömer Sülük’ün avukatları karara yeniden itiraz ederek, dosyayı bu kez de Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ömer Sülük ve Abdulkadir Sülük hakkında verilen kararı usul yönünden bozarak, dosyayı Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Bunun üzerine 2 sanık, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Mahkeme, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı 16 Şubat’a erteledi. (DHA)