Yargıtay’daki YSK üyeliği seçimi başladı

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın’ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay’daki seçimler başlarken, Danıştay’da seçimlere ise yarın başlanacak.

Bu kapsamda Yargıtay Genel Kurulunda 3 tur yapılan ve 16 Yargıtay üyesinin aday olduğu seçimde, hiçbir üye salt çoğunluğu elde edemedi.

Yargıtay’dan YSK üyeliğine aday olanların seçilebilmesi için 355 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor.

YENİ ÜYELER BELİRLENDİKTEN SONRA YSK’DE BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILACAK

Görev süresi dolan YSK’nin 11 üyesinden 5’inin yerine Yargıtay ve Danıştay’dan seçilecek yüksek yargıçlar, yemin ederek görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK’nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek. (AA)