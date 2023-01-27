Yargıtay’dan geçiş ihlali yapan kiralık araç kararı

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Alaturka Online
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, bir sürücü, kiraladığı araçla ücretli otoyoldan ihlalli geçiş yaptı.

Otoyolu işleten şirket, araç sahibi hakkında Bakırköy 7. İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlattı.

Araç sahibinin buna itirazı üzerine mahkeme, icra takibinde yanlış kişiye husumet yöneltildiği, geçiş ücretinden aracı kiralayanın sorumlu olduğu gerekçesiyle ret kararı verdi.

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere kararın kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Bozma kararının gerekçesinde, Türk Borçlar Kanunu gereği kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklerin aksi kararlaştırılmadığı sürece kiraya verenin sorumluğunda olduğu belirtildi.

Bunun dışındaki her türlü harç, fon, masraf ve ücretlerin kiracıya ait olduğu aktarılan kararda, “Kiralayanın bunları talep ve tahsile yetkili olduğu düzenlenmiştir. Böylece kiralayan/araç maliki söz konusu ödemeleri yaparak sözleşme hükümleri uyarınca kiracıya rücu ettirme imkanına sahip olabilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Uyuşmazlık konusu olayda, ihlalli geçişten kaynaklanan alacak nedeniyle araç sahibine husumet yöneltilebileceği bildirilen kararda, mahkemece “husumet yokluğu” sebebiyle davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi. (AA)

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