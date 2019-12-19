Yargıtay’ın iş hayatını ilgilendiren önemli kararları

YILLIK İZİN SÜRELERİNİN PARAYA DÖNÜŞMESİ

Kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle alakalı emsal nitelikteki karara imza atan Yargıtay, yıllık izin ücretinin ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olmasının zorunlu olduğuna hükmetti.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59’uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlandığı hatırlatıldı.

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İSTEMEDEN İŞ YERİ DEĞİŞTİRİLEN GİTMEYEBİLİR

Çalıştığı şirket tarafından rızası alınmadan başka şehirde görevlendirilen işçi, yeni görev yerine gitmedi. İşverenin devamsızlık tutanağı tutup kapı önüne koyduğu işçiye müjdeli haber Yargıtay’dan geldi.

İşçinin nedeni tam olarak ortaya konulmadan başka bir şehre gönderilmesinin işçi açısından iş şartlarında aleyhe değişiklik olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme; davacı işçinin bunu kabul etmek zorunda olmadığına hükmetti.

KAVGAYI BAŞLATANA TAZMİNAT YOK

Yargıtay, iş yerindeki kavgada ilk yumruğu atan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı. Yüksek Mahkeme; işverenin kavgaya karışan diğer işçinin işten çıkarmamasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti.

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ZAM ORANLARINI İFŞA EDEN KİŞİ İŞE İADE EDİLDİ

Çalıştığı iş yerinde aynı departmandaki işçilere verilen zam oranlarını mesâi arkadaşlarıyla paylaşan bilgisayar uzmanı personel, tazminatsız şekilde kovuldu. Ancak mağdur işçiye müjdeli haber Yargıtay’dan geldi.

Yargıtay, Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesinden hareketle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde işverenin eşit davranma ve ayırım yapmama borcu yer aldığını hatırlattı. Eşit davranma ilkesi olarak da adlandırılan bu yükümlülükte işveren, iş yerinde çalışan işçilere eşit işlem yapmak zorunda olduğuna vurgu yapıldı.

Yargıtay kararında, aynı durumdaki işçilere objektif ve farklı davranmayı haklı kılacak sebepler bulunmadıkça eşit davranılması zorunlu olduğu dile getirildi. Oy birliği ile davacının işe iadesine karar verildi.

İŞ KAZASI SONUCU YARALANMA

İş kazası sonucu gözünü kısmen kaybeden işçi, firmaya maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme kararı kısmen kabul etti. Karar davalı şirket tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 21. Hukuk Dâiresi girdi.

Yargıtay 21. Hukuk Dâiresi, işçi ile işveren arasındaki alacak ve tazminat davalarında işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) gösterilen değil gerçekte ödenen ücretinin hükümde dikkate alınacağına karar verdi.

FAZLA MESAİ PRİM YERİNE GEÇEMEZ

Satış miktarlarına bağlı olarak verilen prim ödemelerini, fazla mesai yerine sayan işverenlere Yargıtay, ‘dur’ dedi. Yüksek Mahkeme, fazla çalışma ücreti talep eden işçiye, aldığı primlerin fazla çalışma ücretini fazlasıyla karşıladığı gerekçesiyle ödeme yapılmamasını yasaya aykırı buldu.