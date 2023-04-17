Yarım milyon engelli maddi yardıma muhtaç

Bakıma muhtaç olan engellilerin, maddi durumu iyi olmayan ailelerine verilen evde bakım yardımından faydalanan hane sayısı son yıllarda adeta patladı. 2011 yılında 352 bin 859 kişiye evde bakım yardımı yapılırken; 2023’ün nisan ayında bu sayı 568 bin kişiye çıktı. Evde bakım yardımı alabilmek için engelli bireylerin hastalığını raporla belgelemesi ve hanedeki kişilerin ortalama aylık gelirinin asgari ücretin 2/3’ünden (5 bin 670 TL) az olması gerekiyor.

BAKAN ÖVÜNÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 3.336 TL’den 4.336 TL’ye çıkarıldığını belirterek “Bu ay 568 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor” diye konuştu.