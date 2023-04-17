62.3 F
Los Angeles
16 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemYarım milyon engelli maddi yardıma muhtaç

Yarım milyon engelli maddi yardıma muhtaç

Alaturka Online
Alaturka Online

Bakıma muhtaç olan engellilerin, maddi durumu iyi olmayan ailelerine verilen evde bakım yardımından faydalanan hane sayısı son yıllarda adeta patladı. 2011 yılında 352 bin 859 kişiye evde bakım yardımı yapılırken; 2023’ün nisan ayında bu sayı 568 bin kişiye çıktı. Evde bakım yardımı alabilmek için engelli bireylerin hastalığını raporla belgelemesi ve hanedeki kişilerin ortalama aylık gelirinin asgari ücretin 2/3’ünden (5 bin 670 TL) az olması gerekiyor.

BAKAN ÖVÜNÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 3.336 TL’den 4.336 TL’ye çıkarıldığını belirterek “Bu ay 568 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor” diye konuştu.

Gündem
Önceki haber
Beşiktaş’ta transfer resmileşti! İşte bonservisi…
Sonraki haber
Sandıktan hangi ekonomi çıkacak?
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,459BeğenenlerBeğen
16,193TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,700TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States