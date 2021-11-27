Yarım simit dönemi

Zamlar vatandaşın alım gücünü adeta sıfırladı. İzmir’de bir simitçi 2.5 liralık simidi bile ikiye bölerek satmaya başladı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Vatandaşın alım gücü dip yapınca, çay-simit keyfi bile yarım kaldı. İzmirli bir simitçi tezgahına astığı yazı ile yarım simit (gevrek) satmaya başladığını duyurdu. Simitçi tezgahına “Yarım gevrek satışı başlamıştır” yazısı astı. İzmir’de simit 2.5 liraya satılırken, yarım simidin fiyatı da 1.25 lira oldu. Un, maya ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren fırıncılar ekmek başta olmak üzere, simit, poğaça ve diğer unlu mamullere zam yapmak zorunda kalıyorlar. Ülke genelinde 2-2.5 TL’ye satılan simit fiyatları, 3-3.5 TL’lere kadar yükseldi. Vatandaşın en ucuz şekilde karnını doyurduğu simitler zam sonrası satılamayınca, esnaf çareyi simidi bölerek satmakta buldu.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, hafta başından itibaren Ankara’da simit fiyatının 2.5 TL’den 3 TL’ye çıkacağını, ancak bunun da maliyetleri karşılamada yetersiz olduğunu söyledi. Esnafın oldukça zor durumda olduğunu ifade eden Delibaş, un, maya, susam ve pekmez fiyatlarının 2-3 kat arttığını anlattı.