Yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? İşte okulların tatil olduğu iller!

Ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Karadeniz bölgesi genelinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kar yağışının bir çok ilde görülmesiyle öğrenciler de “Okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yarın hangi illerde ve bölgelerde okulların tatil olduğunu ve resmi açıklamaları haberimizin detaylarında sizlerle paylaşıyoruz. İşte 10 Şubat’ta okulların tatil olduğu iller.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Van, Artvin, Giresun, Ordu, Şırnak, Bitlis, Batman, Zonguldak, Düzce, Karabük, Rize ve Trabzon’da yoğun kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELE İZİN

Trabzon’da etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde iki gün tatil edildi, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

RİZE VALİSİ ÖĞRENCİLERİ KIRMADI

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek kar nedeniyle okulların iki gün tatil edildiğini duyurdu. Giresun ve Ordu’da da eğitime bir gün ara verildi.

GÖRELE’DE OKULLAR İKİ GÜN TATİL

Giresun’da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.

DÜZCE, KARABÜK, ARTVİN VE ŞIRNAK VALİLİKLERİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Artvin il genelinde etkili olan kar yağışı okullara tatili beraberinde getirdi. Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde (ilçeler dahil) 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, “Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve meteorolojik verilere göre devamında oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat’ta Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Karabük ve ilçelerinde, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle gece yaşanacak don olayı sonrası yarın okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve yaşanacak don olayı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın (10 Şubat Pazartesi) bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Düzce il genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi. Vali Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin tatil boyunca, karın tadını çıkarmalarını, hastalanmamaya dikkat etmelerini, kitap okumalarını, ders tekrarı ve ödevlerini ihmal etmemelerini ve sokak hayvanları için duyarlı olmalarını temenni ediyorum” dedi.

BATMAN’DA BİR İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun yağan kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 10 Şubat günü eğitime ara verildiğini söyledi. Kaymakam Özadalı, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

ZONGULDAK’TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Zonguldak’ta etkili olan kar sebebiyle merkez ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak’ta hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de merkez ilçede 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl Milli Eğitim Müdür vekili Harun Akgül, tatil kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan Gökçebey ve Devrek ilçelerinde taşımalı ve normal eğitime 10 Şubat 2020 günü tatil kararı verildi. Kozlu ilçesinde de 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

BİTLİS’İN ÜÇ İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçelerinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları sebebiyle tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



(İHA-DHA)