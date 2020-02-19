Yarın başlıyor 3 gün sürecek! Hava durumuna dikkat…

Güneşli hava bir süreliğine mola veriyor ve yağışlı hava yurdu etkisi altına alıyor. Yarın İstanbul dahil yurdun batısında yağış bekleniyor hava sıcaklıkları ise 3-4 derece birden düşecek. Tahminlere göre yağışlar pazar gününe kadar devam edecek. Cumartesi günü ise tüm yurdu saracak.

DİK YAMAÇLARDA ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.