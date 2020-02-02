Yarından Sonra filmi oyuncuları kimler? Yarından Sonra konusu ne?

İklim bilim uzmanı olan Jack Hall, Antarktika’da büyük bir buzulun koptuğunu keşfeder. Ancak henüz fark etmediği şey ise bu olayın, dünya popülasyonunu etkileyecek bir doğal afetin tetikleyicisi oluşudur. İşte Yarından Sonra filmi konusu ve oyuncuları…

YARINDAN SONRA KONUSU

İklim bilim uzmanı olan Jack Hall, Antarktika’da büyük bir buzulun koptuğunu keşfeder. Ancak henüz fark etmediği şey ise bu olayın, dünya popülâsyonunu etkileyecek bir doğal afetin tetikleyicisi oluşudur. Son üç haftadır aralıksız yağmurlar yağmaktadır ve tüm dünyada bir dizi iklimle ilişkili felaketler meydana gelmeye başlamıştır. Herkes dünyanın yeni bir buzul çağına girmekte olduğunu fark eder. İnsanlar, mümkün mertebe yaşadıkları alanları terk ederek güneye doğru daha sıcak iklim şartlarının olduğu bölgelere toplanmaya başlar. Jack, New York’ta mahsur kalan ve donma tehdidi altındaki oğlu ve arkadaşlarını kurtarmak için kendi canını ortaya koymaya hazırdır. Kurtuluş Günü’nün yaratıcısı Roland Emmerich’den etkileyici bir aksiyon ve gerilim filmi daha.

YARINDAN SONRA FİLM OYUNCULARI

Jake Gyllenhaal

Rolü : Sam Hall

Dennis Quaid

Rolü : Jack Hall

Emmy Rossum

Rolü : Laura Chapman

Sela Ward

Rolü : Dr Lucy Hall

Tamlyn Tomita

Rolü : Janet Tokada

Arjay Smith

Rolü : Brian Parks

Austin Nichols

Rolü : J.D.