Yarından Sonra filmi oyuncuları kimler? Yarından Sonra konusu ne?

Küresel ısınmanın gezegenin iklimi üzerinde ani ve yıkıcı bir değişiminin gözler önüne serildiği, aksiyon, macera ve bilim-kurgu türündeki Yarından Sonra bu akşam TV’de yayınlanacak. Peki Yarından Sonra filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
İklim bilim uzmanı olan Jack Hall, Antarktika’da büyük bir buzulun koptuğunu keşfeder. Ancak henüz fark etmediği şey ise bu olayın, dünya popülasyonunu etkileyecek bir doğal afetin tetikleyicisi oluşudur. İşte Yarından Sonra filmi konusu ve oyuncuları…
YARINDAN SONRA KONUSU
İklim bilim uzmanı olan Jack Hall, Antarktika’da büyük bir buzulun koptuğunu keşfeder. Ancak henüz fark etmediği şey ise bu olayın, dünya popülâsyonunu etkileyecek bir doğal afetin tetikleyicisi oluşudur. Son üç haftadır aralıksız yağmurlar yağmaktadır ve tüm dünyada bir dizi iklimle ilişkili felaketler meydana gelmeye başlamıştır. Herkes dünyanın yeni bir buzul çağına girmekte olduğunu fark eder. İnsanlar, mümkün mertebe yaşadıkları alanları terk ederek güneye doğru daha sıcak iklim şartlarının olduğu bölgelere toplanmaya başlar. Jack, New York’ta mahsur kalan ve donma tehdidi altındaki oğlu ve arkadaşlarını kurtarmak için kendi canını ortaya koymaya hazırdır. Kurtuluş Günü’nün yaratıcısı Roland Emmerich’den etkileyici bir aksiyon ve gerilim filmi daha.
YARINDAN SONRA FİLM OYUNCULARI
Jake Gyllenhaal
Rolü : Sam Hall
Dennis Quaid
Rolü : Jack Hall
Emmy Rossum
Rolü : Laura Chapman
Sela Ward
Rolü : Dr Lucy Hall
Tamlyn Tomita
Rolü : Janet Tokada
Arjay Smith
Rolü : Brian Parks
Austin Nichols
Rolü : J.D.