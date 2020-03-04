Yarıştan Çekilen Bloomberg Biden’a Desteğini Açıkladı

Milyarder iş adamı ve eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg, Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışından çekildi. Bloomberg yarışta Barack Obama döneminin başkan yardımcısı Joe Biden’a desteğini açıkladı.

Bir diğer Demokrat aday Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’ın kampanya danışmanlarından biri, adayın bundan sonraki adımını değerlendirmek için toplantı yapacağını bildirdi. Warren Süper Salı’dan hayal kırıklığıyla ayrılmıştı.

Demokratlar’ın yarışı şimdi Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Joe Biden arasında devam edecek gibi görünüyor.

Bloomberg ABD genelinde radyo ve televizyon reklamlarına binlerce dolar yatırmıştı. Ancak Bloomberg’in bu çabası 3 Mart’ta yapılan ve 14 eyalette aynı anda önseçimlerin düzenlendiği Demokrat Parti içindeki yarışın en önemli basamağı olan Süper Salı’da beklediği sonucu vermedi.

78 yaşındaki Bloomberg yaptığı açıklamada adaylık yolunun kendisine kapandığını söyledi ve Biden’ı desteklediğini açıkladı. Bloomberg Biden için “Onu ABD’nin bir sonraki Başkan’ı yapacağım’’ ifadesini kullandı. Bloomberg servetini kısa süre öncesine kadar rakibi olan Biden’a destek vermek için kullanıp-kullanmayacağı konusundaysa yorum yapmadı.

77 yaşındaki Biden, Güney, Ortabatı ve New England bölgeleri genelinde büyük başarı elde ederek rakiplerinden sıyrılmayı başardı. 14 eyaletten üçünü alan ve California’da önde giden sol eğilimli Vermont bağımsız senatörü Bernie Sanders yarışta Biden’ı takip ediyor.

Biden’ın kampanyası ise bundan yalnızca iki hafta önce bağış miktarının az olması nedeniyle zor durumdaydı. Süper Salı’da 14 eyaletten dokuzunu kazanan Biden’a birçok kişi destek açıkladı, bu da bağışların artacağı ve kampanyasının yeniden ivme kazanacağı anlamına geliyor. Biden, Texas ve Massachusetts’te de sürpriz zaferler elde etti.

Demokrat Parti’nin başkanlık yarışında Biden’ın zaferi borsaları da olumlu etkiledi. Yatırımcıların Biden’ın zaferinden duyduğu memnuniyet borsaların yüzde 2 yükselişle güne başlamasına neden oldu. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,80 yükseldi.