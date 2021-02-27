Yaşlı adama sokakta tuzak!

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Ünlü Profesörden mutant virüs uyarısı → https://youtu.be/5d45vsKZlWM

Yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi! → https://youtu.be/yR79NLc6l_M

Balık tutmaya çıktılar, alabora oldular! → https://youtu.be/Ze0TFYjmX1c

Canlı yayında polis baskını! → https://youtu.be/lysMRewrzts

Şoföre HES kodu dayağı! → https://youtu.be/8cL6RZjHMNI

Ucuz arsa ilanıyla 25 kişiyi dolandırdılar! → https://youtu.be/2iJ6y9HWI8A

Maltepe'de çöp gerginliği! → https://youtu.be/QfpXuq2_5vc

Oynayarak vurgun yaptılar! → https://youtu.be/ACaJopabMag

Cenazesiz cenaze! → https://youtu.be/Vjw9GDUoDVk

Kargocular kadın müşteriyi darbetti! → https://youtu.be/Ge-LQAkqoMI

Avukatları kaçırmaya çalıştılar → https://youtu.be/3UYSMJrwQ-E

Hırsızlar yumurta yüklü aracı çaldı! → https://youtu.be/nCjkXGOVTsc

Taciz güvenlik kamerasında! → https://youtu.be/pn3e8-kq3Us

Dolandırıcılar bu kez tökezledi! → https://youtu.be/NHyXLWDtY-w

Otobüsün sert freniyle savruldu → https://youtu.be/ZjcaLORg2fo

Tarlada dev obruk! → https://youtu.be/_CCYe027DsA

Kardan değil, buzdan adam! → https://youtu.be/BKYk7n_UByQ

Hakan Taşıyan organ nakli bekliyor → https://youtu.be/jrr_jqjc90I

Koca ağacın altında kaldı → https://youtu.be/rvCRkXjdbxM

'Yaz aşkım' davasında karar! → https://youtu.be/ni5kjja13_0

Mangaldan sızan gaz hayattan kopardı! → https://youtu.be/ZLpRaEvdv9s

Tatildeyken iş yerindeki hırsızı yakalattı! → https://youtu.be/64kmHJT6yGI

''İstanbul boğazı donacak'' iddiası! → https://youtu.be/Dxc05CKL8uI

40 yıllık birikim buhar oldu → https://youtu.be/_U8kBPwF6aQ

İstanbul'a en yakın Karadeniz! → https://youtu.be/TnOAuwM-6rQ

Yaban domuzları mesire alanında → https://youtu.be/DnhKNU1IXiA

Kuşların senfonide dansı! → https://youtu.be/Upyfaem3s9o Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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