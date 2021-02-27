Yaşlı adama sokakta tuzak!

79 YAŞINDAKİ YAŞLI BİR ADAM, ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI. BAŞINA GELMEYEN KALMADI. İDDİAYA GÖRE KENDİSİNİ BANKA GÖREVLİSİ OLARAK TANITAN DOLANDIRICI ÖNCE UYUŞTURUCU MADDE İLE ONA TUZAK KURDU. SONRA DA TÜM PARASINI ALDI… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B ''Alay ediyorlardı en çok kendileri geçti'' → https://youtu.be/68Rb_EQwP80
Ünlü Profesörden mutant virüs uyarısı → https://youtu.be/5d45vsKZlWM
Yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi! → https://youtu.be/yR79NLc6l_M
Balık tutmaya çıktılar, alabora oldular! → https://youtu.be/Ze0TFYjmX1c
Canlı yayında polis baskını! → https://youtu.be/lysMRewrzts
Şoföre HES kodu dayağı! → https://youtu.be/8cL6RZjHMNI
Ucuz arsa ilanıyla 25 kişiyi dolandırdılar! → https://youtu.be/2iJ6y9HWI8A
Maltepe'de çöp gerginliği! → https://youtu.be/QfpXuq2_5vc
Oynayarak vurgun yaptılar! → https://youtu.be/ACaJopabMag
Cenazesiz cenaze! → https://youtu.be/Vjw9GDUoDVk
Kargocular kadın müşteriyi darbetti! → https://youtu.be/Ge-LQAkqoMI
Avukatları kaçırmaya çalıştılar → https://youtu.be/3UYSMJrwQ-E
Hırsızlar yumurta yüklü aracı çaldı! → https://youtu.be/nCjkXGOVTsc
Taciz güvenlik kamerasında! → https://youtu.be/pn3e8-kq3Us
Dolandırıcılar bu kez tökezledi! → https://youtu.be/NHyXLWDtY-w
Otobüsün sert freniyle savruldu → https://youtu.be/ZjcaLORg2fo
Tarlada dev obruk! → https://youtu.be/_CCYe027DsA
Kardan değil, buzdan adam! → https://youtu.be/BKYk7n_UByQ
Hakan Taşıyan organ nakli bekliyor → https://youtu.be/jrr_jqjc90I
Koca ağacın altında kaldı → https://youtu.be/rvCRkXjdbxM
'Yaz aşkım' davasında karar! → https://youtu.be/ni5kjja13_0
Mangaldan sızan gaz hayattan kopardı! → https://youtu.be/ZLpRaEvdv9s
Tatildeyken iş yerindeki hırsızı yakalattı! → https://youtu.be/64kmHJT6yGI
''İstanbul boğazı donacak'' iddiası! → https://youtu.be/Dxc05CKL8uI
40 yıllık birikim buhar oldu → https://youtu.be/_U8kBPwF6aQ
İstanbul'a en yakın Karadeniz! → https://youtu.be/TnOAuwM-6rQ
Yaban domuzları mesire alanında → https://youtu.be/DnhKNU1IXiA
Kuşların senfonide dansı! → https://youtu.be/Upyfaem3s9o Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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