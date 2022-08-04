YAŞ sürerken Genelkurmay Başkanı Güler için özel kararname

YAŞ toplantısı henüz devam ettiği dakikalarda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler için özel Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Böylece Güler’in 4 yıllık görev süresi birer yıllık sürelerle uzatılabileceği düzenlemesi getirildi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı devam ederken, saat 13.00’te Resmi Gazete mükerrer sayısı yayımlandı. Mükerrer sayıda, “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yayınlandı.
108 Sayılı Kararname ile; Cumhurbaşkanlığı’nın 3 Sayılı söz konusu kararnamesine; 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere, “Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanlığınca yaş haddine kadar uzatılabilir” cümlesi ilave edildi.
Söz konusu fıkranın yeni hali şöyle oldu:
“Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır. Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanlığınca yaş haddine kadar uzatılabilir.”
Böylece Orgeneral Yaşar Güler’i görev süresini uzatabilecek düzenleme sağlanmış oldu.