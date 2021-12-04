Yasa tasarısı geri çekilmişti! TTB’den tepki

Hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenlemenin geri çekilmesine tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB), “TBMM’ye getirilen yasa tasarısının alelacele geri çekilmesi, hükümetin bu konuda da ciddi bir hazırlık yapmadığını salgını yönetemediği gibi bunu da yönetemediğini göstermiştir” dedi.

Hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme bugün itibari ile geri çekildi. Konuyla ilgili Türk Tabipleri Birliği’nden tepki açıklaması geldi.

TTB’nin açıklamasında, “TBMM’ye getirilen yasa tasarısının alelacele geri çekilmesi, hükümetin bu konuda da ciddi bir hazırlık yapmadığını salgını yönetemediği gibi bunu da yönetemediğini göstermiştir. Pandemide yapılmayan ek ödemeyi, bugün de verilmeyen zammı kamuoyuna açıklamak bakanın sorumluluğundadır” denildi.

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